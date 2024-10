Scanagatta non ci sta: “Quelli concessi sono rigori sacrosanti”

Secondo me occorre fare dei distinguo: si gioca a grandi velocità rispetto a una volta ed è giusto premiare, nel calcio come nel tennis, chi ha l’abilità di giocare di anticipo. E punire con il rigore chi essendo più lento o più ingenuo commette quello che resta un fallo se è un calcio o un pestone che è semplicemente conseguenza di un ritardo agonistico-tecnico come di riflessi. Diverso secondo me è il caso, ad esempio, del rigore concesso alla Juventus quando un giocatore è sospeso per aria nel tentativo di saltare, un avversario gli si appoggia sulla spalla anche impercettibilmente e questi nel tentativo di non perder l’equilibrio allarga il braccio e il pallone va a colpirgli la mano. Li il giocatore non è stato né inesperto né truffaldino, non c’era alcuna volontarietà. E non poteva tagliarsi il braccio neanche lasciarsi cadere a corpo morto per non farsi fischiare un assurdo rigore