Rinnovi di contratto in vista per Chiesa e Vlahovic? Ceccarini: “Le parti sono vicine”

Secondo Niccolò Ceccarini, la Fiorentina a breve molto probabilmente rinnoverà i contratti di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Ma se per quanto riguarda il centravanti serbo si tratta di una semplice formalità, visto che giocatore e club viola sono d’accordo su tutto, per quanto concerne Chiesa si tratterebbe di una novità, anche se nel passato recente si era già parlato di un possibile adeguamento e proroga dell’accordo attualmente in essere tra lui ed i gigliati. “Quanto tornerà Commisso – spiega Ceccarini durante la trasmissione Zona Mista su RTV 38 – i due rinnovi potrebbero diventare realtà. Per quello di Chiesa la Fiorentina ha alzato l’offerta iniziale che era di 3,5 milioni annui“.