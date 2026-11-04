Vanoli e quel tentativo di fare cambi corretti

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

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Paolo Vanoli e i cambi. Di questo tratta la nostra vignetta di oggi, che cerca di strapparvi un sorriso attraverso il tema più discusso di questi giorni: Goncalves e Oulai. Ecco la foto:

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Vignette Viola (4)

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