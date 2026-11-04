Vanoli e quel tentativo di fare cambi corretti
VIDEO - I migliori marcatori U21 in Serie A dal 2000 a oggi: quanto ex viola!
Paolo Vanoli e i cambi. Di questo tratta la nostra vignetta di oggi, che cerca di strapparvi un sorriso attraverso il tema più discusso di questi giorni: Goncalves e Oulai. Ecco la foto:
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