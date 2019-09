Ullallà direbbero in Francia. Paese raffinato, elegante. Patria di quel Franck Ribery sempre più stella, sempre più leader della Fiorentina insieme a Federico Chiesa e a Gaetano Castrovilli. Il “vecchio” e… i bambini. Vecchio, però, il transalpino non lo è affatto. Perché corre come un forsennato. I 36 anni sono solo sulla carta d’identità. Le gambe viaggiano che è un piacere. E sui piedi.. beh, che dire. Quelli ci sono sempre stati e sempre ci saranno. La tecnica sopraffina di Scarface non la scopriamo certo noi, oggi, a Firenze. Vederlo, però, dal vivo e non in televisione far andare a spasso gli avversari con una facilità impressionante è incantevole, magico. La sterzata repentina e il cross al bacio per la capocciata vincente di Pezzella sono gesti da campione. Ribery, vicino alla vittoria del Pallone d’Oro pochi anni fa, lo è eccome. Senza dimenticarsi i tre cartellini gialli procurati, la prova eccellente contro la Juventus e il gol da fantascienza contro l’Atalanta. Se la Curva Fiesole gli canta “Il fenomeno” – coro tributato ad Adrian Mutu, non uno qualunque -, un motivo ci sarà.

Calma e sangue freddo, ci mancherebbe. La Fiorentina è tornata a vincere ieri dopo tempo immemore. Il mondo è praticamente cambiato da quel 17 febbraio, giorno dell’ultima vittoria viola in Serie A. I difetti non mancano (con 18 giocatori nuovi sarebbe sorprendente se non ce ne fossero), ma con un Ribery così risalire la classifica sarà sicuramente più facile. I campioni possono inventarsi una grande giocata da un momento a un altro, i semplici calciatori no.

Ribery, c’est fantastique!