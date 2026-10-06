La Fiorentina lavora in vista della gara contro il Genoa. Luca Ranieri ha fatto il punto della situazione aiu canali ufficiali della Fiorentina:

"Abbiamo lavorato tanto sull'aspetto fisico, stiamo facendo tante doppie sedute. Sono cose che servono alla squadra per arrivare pronti alla gara contro al Genoa. Tanti di noi già conoscevano Vanoli, ti mette una grande carica per ogni secondo dell'allenamento. Non puoi non andare forte con lui, e ci fa bene. Sappiamo che giocare a Genova è tosta, Marassi è uno degli stadi più caldi d'Italia. Ci stiamo preparando per essere pronti"