Zoff: “De Gea? A me non è mai capitata una prestazione così”

L'opinione di un grande ex portiere come Dino Zoff sulla prestazione di David De Gea contro il Milan

Dino Zoff , grandissimo ex portiere ed ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e su David De Gea.

"Complimenti a De Gea. Già parare un rigore è importante, pararne due, poi, è incredibile. Ha recuperato bene dallo stop. A me non è capitato mai di parare due rigori così. Mi piace questa Fiorentina: come ha combattuto, come ha voluto tirar fuori il risultato. Palladino? Ha fatto bene a Monza, e credo possa fare bene anche alla Fiorentina. Kean? È un combattente di peso. Penso che possa fare molto bene in viola. Il Milan? Viene da risultati alterni, non c'è ancora una stabilità, ma ha buone possibilità di uscirne".