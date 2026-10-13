Pino Vitale a Radio Bruno: "Fiorentina, fiducia nonostante Genova. Servono tempo e la giusta collocazione per i singoli."
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Il direttore sportivo di lungo corso Pino Vitale ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno sul momento della Fiorentina:
Io già dopo il Napoli dissi che vedevo troppa euforia. Dopo la sosta il calendario è molto impegnativo. Ma io credo che un po' di tempo sia necessario. Ed è difficile allenare la squadra quando hai così tanti giocatori fuori con la propria nazionale. Poi, sono dell'idea che la Fiorentina potesse sbancare il Ferraris. Ma io penso che la Fiorentina possa fare risultato con le big. Nel calcio mai dire mai. Ricordiamo che il Como ha anche la Champions. La calssifica è ancora cortissima. L'importante è che la squadra impari ad imporre il proprio gioco. Io ho fiducia. Amalgamare la quadra? Grosso ha detto che fosse difficilmente allenabile. Io credo che in questi anni non ci siano mai stati giocatori come Njie e Mastantuono che saltano l'uomo. Gli uomini vanno saputi sistemare in campo. Lo scivolone di Genova resta brutto, ma magari con le big andrà meglio.
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