Vanoli non mi fa impazzire, noi non abbiamo mai un vero gioco
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Pino Vitale, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di Vanoli e della sfida contro il Monza. Le sue parole:
Bisogna essere positivi. Vanoli non mi fa impazzire, noi non abbiamo mai un vero gioco. Vorrei che facesse qualcosa di più. Adesso ci sono cinque squadre tutte alla portata della Fiorentina. Giocando con il 4-2-3-1 si pensa di poter far bene.
Monza
La Fiorentina ha quattro giocatori di qualità: Atta, Mastantuono, Njie, Pedro. Tre di loro devono giocare. La Fiorentina non può presentarsi come a Genova, a Monza vai per vincere.
Mercato
Manca un centrale di esperienza. Io avrei preso Acerbi, dava esperienza e sicurezza. Poi ci vuole un registra che manca alla Fiorentina da sempre. Oulai è più regista di Fagioli, ma non è un regista come Torreira.
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