L'argentino sulla Fiorentina si Paolo Vanoli
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Daniel Bertoni dà fiducia alla Fiorentina e ritiene che la rosa possa puntare a un traguardo importante. Intervenuto nel podcast Luci Spente, l’ex attaccante viola, campione del mondo con l’Argentina nel 1978, ha dichiarato:
“Per me la rosa che è stata creata può lottare per una coppa. Però lì sta alla mano della società, del direttore sportivo, dell'allenatore e principalmente dei calciatori, perché quelli che vanno in campo siamo noi”.
L’argentino si aspetta molto da Mastantuono e Pellegrino:
“Da loro mi aspetto molto. Hanno qualità, devono avere più qualità. Oulai? Mi è piaciuto molto quando è entrato nel secondo tempo. Per me è un calciatore diverso, con tutto il rispetto di tutti gli altri ragazzi, però si vede che è un regista nato”.
Infine, Bertoni invita i tifosi a sostenere la squadra, ribadendo il suo legame con Firenze e la Curva Fiesole:
“Per me la Fiorentina è una delle squadre che più amo. Chiedo ai tifosi della Curva Fiesole, che amo, di stare vicino alla squadra. Questa squadra, con la passione, l'affetto e quel calore che avete voi fiorentini, può andare molto avanti”.
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