Valcareggi: “Dzeko non deve lamentarsi, è un cerotto. Gud? Il problema è suo”

Furio Valcareggi dice la sua su Edin Dzeko e Albert Gudmundsson. Ecco le sue parole il giorno dopo la gara col Rapid

Redazione VN 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 16:04)

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Lady Radio dove ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Rapid Vienna e la prestazione di alcuni singoli:

"Già con il Milan a San Siro la Fiorentina mi aveva convinto. Il Rapid Vienna non era una squadra fenomenale, ma neanche scarsa. Queste gare vanno giocate e vinte e la squadra di Pioli lo ha fatto. Domenica al Franchi arriverà il Bologna e lì ci divertiremo."

Fagioli e Gudmundsson — "Con Fagioli sono sempre stato severo, ma ieri ha dimostrato tutte le sue qualità. Sa cosa vuol dire giocare bene a calcio e col Rapid lo ha fatto vedere. Gudmundsson? Il problema non è nostro, è suo. E' un grandissimo calciatore che non sta incidendo. Fosse per me giocherebbe sempre titolare, tuttavia gli chiederei se si rende conto di come sta giocando."

Dzeko e l'attacco a due punte — "Ieri Dzeko ha fatto il gol della tranquillità. Però non dovrebbe chiedere di giocare di più. Il bosniaco è arrivato a Firenze per fare il 'cerotto'. Ovvero, per giocare in caso di assenza di un titolare o nell'ultima mezz'ora. Prima di lui vengono Kean e Piccoli. Alla sua età può essere solo una riserva di lusso. Sul discorso delle due punte ha ragione Pioli. La Fiorentina non può permettersele. L'area deve essere tutta della punta di turno, con accanto Gudmundsson."