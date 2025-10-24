Gazzetta: “Il 3-0 pesa relativamente, il Rapid Vienna è poca cosa”

"A 39 anni e 7 mesi Edin Dzeko segna a Vienna contro il Rapid e diventa il settimo giocatore della storia ad arrivare a 60 gol nelle coppe europee. Una bella storia, ma per la Fiorentina conta più aver trovato una squadra nuova. Il 3-0 al Rapid pesa relativamente perché i biancoverdi sono davvero poca cosa: è utile giusto per restare in testa alla classifica di Conference. Più importante è il modo in cui la Fiorentina è stata squadra, ha lottato, per una sera ha dimenticato l'ultimo posto in campionato.

Rapid e Fiorentina saranno anche in mezzo a crisi simili, ma hanno qualità tecniche troppo diverse. Basta fissare quattro giocate. Uno: l'uno contro uno di Dzeko che ha portato al primo gol. Il modesto portiere Hedl ha respinto, Ndour ha toccato in porta. Due: un arcobaleno lungo 50 metri di Fagioli che con un lancio ha messo in porta Piccoli. Tre: la girata di Edin per il raddoppio, su cross di Fortini. Quattro: la transizione viola che da Mandragora e Gudmundsson via Kouadio ha generato il terzo gol. Il Rapid non ha mostrato nulla di questo livello e, quando ha preso la porta con Seidl, ha trovato De Gea".