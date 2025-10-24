La Fiorentina batte per 3-0 il Rapid Vienna e resta in testa alla classifica del girone di Conference League. La Gazzetta dello Sport sottolinea la buona prestazione della squadra viola, ma anche come la formazione austriaca sia poca cosa. Riportiamo una parte dell'analisi:
Gazzetta: “Il 3-0 pesa relativamente, il Rapid Vienna è poca cosa”
"A 39 anni e 7 mesi Edin Dzeko segna a Vienna contro il Rapid e diventa il settimo giocatore della storia ad arrivare a 60 gol nelle coppe europee. Una bella storia, ma per la Fiorentina conta più aver trovato una squadra nuova. Il 3-0 al Rapid pesa relativamente perché i biancoverdi sono davvero poca cosa: è utile giusto per restare in testa alla classifica di Conference. Più importante è il modo in cui la Fiorentina è stata squadra, ha lottato, per una sera ha dimenticato l'ultimo posto in campionato.
Rapid e Fiorentina saranno anche in mezzo a crisi simili, ma hanno qualità tecniche troppo diverse. Basta fissare quattro giocate. Uno: l'uno contro uno di Dzeko che ha portato al primo gol. Il modesto portiere Hedl ha respinto, Ndour ha toccato in porta. Due: un arcobaleno lungo 50 metri di Fagioli che con un lancio ha messo in porta Piccoli. Tre: la girata di Edin per il raddoppio, su cross di Fortini. Quattro: la transizione viola che da Mandragora e Gudmundsson via Kouadio ha generato il terzo gol. Il Rapid non ha mostrato nulla di questo livello e, quando ha preso la porta con Seidl, ha trovato De Gea".
