CorFio si chiede: di chi è la colpa dei ritardi? Troppo facile dire “di tutti”

Di chi è la colpa dei ritardi per i lavori al Franchi? Troppo facile dire che è di tutti. Adesso serve assumersi responsabilità.
Sulle pagine del Corriere Fiorentino si torna sul tema Franchi con una domanda chiara: di chi è la colpa dei ritardi? Gli ostacoli ci sono stati un po' dappertutto: un mancato percorso condiviso, le annose vicende Mercafir, il muro contro muro sullo stadio dentro o fuori città e in una politica divisa.

Oggi, anche se dopo un lodevole ravvedimento collettivo, il povero Franchi sconta la disputa sul chi gioca dove (emigreremo per un periodo in modo da accelerare i lavori a stadio vuoto, anzi no da Firenze non ci muoviamo, magari al Padovani, mai al Padovani). Insomma, per colpa di tutti. A questo punto, con uno stadio sventrato, servirà buon senso da ogni parte per arrivare al risultato. In questa situazione ci si sono infilati tutti insieme, tutti insieme si ragioni su come venirne fuori.

 

