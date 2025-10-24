CorFio si chiede: di chi è la colpa dei ritardi? Troppo facile dire “di tutti”

Di chi è la colpa dei ritardi per i lavori al Franchi? Troppo facile dire che è di tutti. Adesso serve assumersi responsabilità.

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si torna sul tema Franchi con una domanda chiara: di chi è la colpa dei ritardi? Gli ostacoli ci sono stati un po' dappertutto: un mancato percorso condiviso, le annose vicende Mercafir, il muro contro muro sullo stadio dentro o fuori città e in una politica divisa.