Franchi, la politica scende in campo. La destra chiede la sfiducia a Funaro

Piovono critiche da ogni frangia politica per la gestione Funaro, con tanto di mozione di sfiducia già depositata. Palazzo Vecchio sotto assedio per i ritardi sui lavori al Franchi emersi in questi giorni. Non bastano le parole per placare le ire di tutte le parti politiche: FdI, Fi, Lega e lista Schmidt hanno preparato una mozione di sfiducia, invitando anche le altre forze di maggioranza e minoranza. In molti parlano di disastro annunciato, oltre ai danni per la società.