Franchi, la politica scende in campo. La destra chiede la sfiducia a Funaro

Piovono critiche da ogni frangia politica per la gestione Funaro, con tanto di mozione di sfiducia già depositata. Palazzo Vecchio sotto assedio per i ritardi sui lavori al Franchi emersi in questi giorni. Non bastano le parole per placare le ire di tutte le parti politiche: FdI, Fi, Lega e lista Schmidt hanno preparato una mozione di sfiducia, invitando anche le altre forze di maggioranza e minoranza. In molti parlano di disastro annunciato, oltre ai danni per la società.
In merito ai ritardi al Franchi anche le forze politiche scendono in campo. La destra propone la sfiducia a Sara Funaro.
Le varie reazioni—
Il Corriere Fiorentino dà spazio a diversi esponenti: chi parla da destra di "oltraggio alla storia viola" e chi invece da sinistra minimizza con "ritardo che non comporta slittamenti sui tempi di consegna per il 2029". In generale tutti chiedono chiarezza sui tempi e sui lavori, qualcosa che metterebbe probabilmente d'accordo tutti.
