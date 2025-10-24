Moviola: regolare il gol di Ndour. La sua mano non è da rigore

Ha una particolarità Yigal Frid, il giovanissimo arbitro israeliano. In uno dei quattro precedenti con le nostre squadre (l’Europeo U19), nella sfida contro Malta, ci ha dato 4 rigori, tre segnati, uno parato, per una vittoria per 4-0. E’ stata la sua 5ª partita in Conference, competizione dove lo scorso anno diresse San Gallo-Fiorentina finita 2-4. Non ha esaltato ma non ci sono episodi che lo inchiodano.

Brutta entrata di Kara ai danni di Nicolussi Caviglia, Frid opta per il giallo, è corretto: Kara non prende l’avversario, giusto punire solo l’imprudenza quindi. L’avesse toccato era rosso.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Il gol del vantaggio di Ndour è regolare perché quando Dzeko avvia l'azione è già rientrato dal fuorigioco. Giuste le ammonizioni a Comuzzo, Kara e Seidl che però nel primo tempo viene graziato per una strattonata da dietro che andava sanzionata con il giallo. Non c'è rigore sul tacco di mano di Ndour in area. Il braccio è lungo il corpo e non ne aumenta il volume. Corretta la decisione dell'arbitro. Tanti contrasti anche duri, manche qualche giallo.