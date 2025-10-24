Riportiamo la moviola di Rapid Vienna-Fiorentina 0-3 a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport.
Moviola: regolare il gol di Ndour. La sua mano non è da rigore
Ha una particolarità Yigal Frid, il giovanissimo arbitro israeliano. In uno dei quattro precedenti con le nostre squadre (l’Europeo U19), nella sfida contro Malta, ci ha dato 4 rigori, tre segnati, uno parato, per una vittoria per 4-0. E’ stata la sua 5ª partita in Conference, competizione dove lo scorso anno diresse San Gallo-Fiorentina finita 2-4. Non ha esaltato ma non ci sono episodi che lo inchiodano.
NO GOL
Dopo una brutta uscita di Hedl, è Ahoussou che salva sulla linea di porta il tocco ravvicinato di Viti (la prospettiva ingannava, sembrava dentro), poi ci prova anche Dzeko, senza fortuna .
REGOLARE
Buona la rete di Ndour: sul passaggio di Fagioli per Piccoli, c’è Raux-Yao che tiene in gioco il giocatore viola, lo stesso difensore sana la posizione di Ndour al momento del tiro di Dzeko respinto da Hedl. Buona anche la rete del 2-0 di Dzeko: al momento del tiro, c’è Piccoli in posizione di fuorigioco geografico, ma non interferisce né con gli avversari né con il gioco.
OK IL GIALLO
Brutta entrata di Kara ai danni di Nicolussi Caviglia, Frid opta per il giallo, è corretto: Kara non prende l’avversario, giusto punire solo l’imprudenza quindi. L’avesse toccato era rosso.
VAR: Natan (Isr) 6
Nulla che lo riguardi.
Il gol del vantaggio di Ndour è regolare perché quando Dzeko avvia l'azione è già rientrato dal fuorigioco. Giuste le ammonizioni a Comuzzo, Kara e Seidl che però nel primo tempo viene graziato per una strattonata da dietro che andava sanzionata con il giallo. Non c'è rigore sul tacco di mano di Ndour in area. Il braccio è lungo il corpo e non ne aumenta il volume. Corretta la decisione dell'arbitro. Tanti contrasti anche duri, manche qualche giallo.
GLI ARBITRI
Frid (arbitro): 6,5. Lascia giocare, a volte anche troppo tenendo i gialli in tasca. I pochi episodi dubbi, però, li valuta in modo corretto.
Talis (assistente): 6
Koltunoff (assistente): 6
