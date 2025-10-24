Galli duro: “Il Franchi un fallimento solo politico. Delusione forte”

Attraverso i microfoni de La Nazione, Giovanni Galli esprime grande delusione per i ritardi dei lavori al Franchi . L'ex portiere viola se lo aspettava: "Una grande delusione, ma era chiaro che sarebbe finita così. Sento parlare di roccia trovata sotto la curva non prevista, ma perché ci se ne accorge a lavori iniziati?". Intanto la squadra è costretta a giocare con alle spalle ruspe e transenne, in uno spettacolo non semplice, che da ex calciatore assicura essere "in stile amichevole".

Così non va

"I lavori li hanno fatti altrove, ma ad esempio a Bergamo giocavano con un cantiere alla volta mentre qui mezzo stadio è deserto. Lo stadio pieno per un calciatore è vita, consente di fare le cose per bene. Qui invece c'è solo disagio" conferma Galli. Difficile anche fare altre valutazioni, visto che pure la Fiorentina ha un danno di immagine: "Questa situazione rischia di complicare anche la candidatura per Euro 2032. Questo è solo un fallimento politico, una forzatura figlia dell'incompetenza. Hanno voluto restaurare lo stadio perché non avrebbero saputo cosa farne. Inevitabile vedere tutto nero, non si vede nemmeno la fine. Senza contare i soldi spesi" conclude Galli.