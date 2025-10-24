Stadio e ritardi, domande e risposte. Perché siamo arrivati a tutto questo?

Domande e risposte sul perché dei ritardi allo stadio Franchi. I motivi e cosa ci si può aspettare ora dai lavori all'impianto.

Redazione VN 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 08:08)

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ripercorre le tappe della difficile querelle stadio Franchi, provando a spiegare i motivi del ritardo accumulato fino ad ora e che sta portando una ridda di polemiche. Il club doveva infatti lasciare lo stadio dal 2024 al termine dei lavori, consentendo il restauro e lavorando su più aree. I cambi di cronoprogramma hanno fatto insorgere complicazioni e imprevisti in alcuni interventi. Le opere intraprese grazie al PNRR vanno terminate entro il 2026 e il Comune spera in una proroga, ma finora non ci sono risposte.