Gli Europei o un mutuo: Franchi, le alternative del Comune per i fondi mancanti

Polverone sul caso Franchi in seguito all'annuncio dato dalla sindaca di Firenze Sara Funaro sul ritardo della fine dei lavori. Chi metterà i 100 milioni mancanti per la nuova Ferrovia, la copertura dell'altra parte dello stadio e le eventuali rifiniture intese sia come aree vip e lounge che come commerciale? Sono le domande che si pone Repubblica Firenze che ricorda che 55 milioni sono già rientrati nelle casse del Comune. Trattasi dei fondi relativi ai Piani Urbani Integrati. Servirebbero, però, almeno altri 50 milioni, senza considerare gli aumenti dei prezzi che a lavori iniziati potrebbero verificarsi.

Le strade possibili sono due. Nella prima il Comune trova autonomamente i fondi andando, però, ad aumentare il debito pubblico comunale e a innalzare la bagarre politica. La seconda, invece, porta agli Europei del 2032. Se Firenze fosse scelta nel 2026 come sede per il torneo i fondi arriverebbero dalla Uefa. Una vera e propria boccata d'ossigeno però tutt'altro che semplice: se fino a qualche mese fa Firenze poteva sperare di rientrare nei cinque stadi italiani che affiancheranno quelli turchi, nell'ultimo periodo le cose si sono un po' complicate. A Milano l'intesa trovata in Comune per vendere San Siro a Inter e Milan e la decisione di costruire un nuovo stadio accanto al vecchio poi demolito mettono Milano di nuovo in pole position. A Roma - oltre all'Olimpico che insieme all'Allianz Stadium di Torino è uno dei due stadi certi - il progetto del nuovo stadio dei giallorossi a Pietralata potrebbe essere scelto come seconda sede della capitale e anche al sud Palermo e Napoli stanno spingendo per utilizzare l'eventuale candidatura come arma per un nuovo Maradona e nuovo Barbera. Tutte tessere di un puzzle complicato in cui entra nuovamente in gioco l'interlocuzione con il governo: il ministro Abodi ha più volte preso Firenze come esempio virtuoso, anche di partnership tra pubblico e privato, ma con le nuove notizie lo scenario potrebbe cambiare.