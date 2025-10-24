“Ora voglio capire le responsabilità”: le mosse di Funaro sui ritardi al Franchi

Polverone sull'Artemio Franchi in seguito all'annuncio, dato dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, sul ritardo della fine dei lavori. E a proposito della prima cittadina, Repubblica Firenze riporta un suo virgolettato: "Adesso voglio capire le responsabilità per bene". Sono le parole che in queste va ripetendo la sindaca che nega di aver già individuato la testa da tagliare. Funaro, tuttavia, è talmente contrariata - si legge - che è verosimile che qualche mossa arriverà. Intanto sulla regia tecnica dei lavori, sulle figure comunali che sovrintendono al progetto e all'esecuzione dei cantieri. Raccontano in Palazzo Vecchio che una doppia valutazione sia in corso, da un lato sull'opportunità di sollevare Giacomo Parenti, il superdirigente plenipotenziario dell'era Nardella, dalla maxi delega allo stadio, dall'altro sull'opportunità di imprimere una svolta alla direzione lavori sostituendo il "Rup", il responsabile unico del procedimento che oggi è l'ingegner Dreoni.