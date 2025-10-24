Pioli fa il pieno di fiducia, Nazione: “Il primo atto per il rilancio viola”

Un sorriso viola fa sempre piacere. Lo regala la notte di Conference ed è merce rara di questi tempi per la seconda vittoria di fila. Che sia il segnale che dà finalmente la svolta alla stagione? Se lo chiede La Nazione, che ora rimanda tutto alla riprova Bologna fra pochi giorni. Il super turnover ha funzionato. Un modo per scrollarsi di dosso il periodo negativo, con Stefano Pioli che guarda già avanti.

Avanti compatti

Ieri la società ha ribadito la fiducia nell'allenatore, la vittoria ha fatto il resto. Un punto di ripartenza su cui fondare i prossimi risultati, a partire dalla ricerca della prima vittoria in campionato. Sarà un'altra storia rispetto all'Europa, cancellando l'ansia da prestazione. La dirigenza ieri ha fatto quadrato nel confermare la fiducia incondizionata al tecnico scelto in estate. Ora i risultati del campo, intanto per abbandonare l'ultima posizione.