Nazione: “Confronto Pioli-Pradè a Milano. Commisso e il ruolo di Ferrari”

La Fiorentina ha vissuto una giornata di riflessione e unità al Viola Park, luogo scelto per riprendere gli allenamenti ma anche per confrontarsi apertamente e ritrovare compattezza in un momento critico. Dopo il crollo che ha portato la squadra all’ultimo posto in classifica, giocatori, staff tecnico e dirigenza si sono riuniti per un pranzo collettivo e per fissare obiettivi chiari: reagire subito e trasformare la settimana — con la doppia sfida contro Rapid Vienna e Bologna — in quella della ripartenza.