Nazione: "Confronto Pioli-Pradè a Milano. Commisso e il ruolo di Ferrari"

La Nazione parla di un confronto tra Pioli e Pradè a Milano
La Fiorentina ha vissuto una giornata di riflessione e unità al Viola Park, luogo scelto per riprendere gli allenamenti ma anche per confrontarsi apertamente e ritrovare compattezza in un momento critico. Dopo il crollo che ha portato la squadra all’ultimo posto in classifica, giocatori, staff tecnico e dirigenza si sono riuniti per un pranzo collettivo e per fissare obiettivi chiari: reagire subito e trasformare la settimana — con la doppia sfida contro Rapid Vienna e Bologna — in quella della ripartenza.

Il confronto, iniziato già nei corridoi di San Siro dopo la sconfitta, è servito a ribadire che il gruppo resta unito e consapevole delle proprie responsabilità. Nessuno si nasconde: società, allenatore e squadra riconoscono le difficoltà ma credono di avere i mezzi per risollevarsi. La fiducia reciproca è la base su cui costruire la rinascita, con la convinzione che risultati positivi nelle prossime partite possano interrompere l’emorragia di sconfitte e allontanare i timori legati alla zona retrocessione.

Daniele Pradè ha confermato pubblicamente il suo sostegno a Stefano Pioli, definendolo «la persona giusta» per guidare la Fiorentina fuori dalla crisi. La posizione dell’allenatore, dunque, resta solida, e anche quella del direttore sportivo non appare in discussione. Al momento non ci sono scenari che possano portare a strappi di qualsiasi natura (dimissioni o allontanamento). Poi, oltre alle sentenze del campo, toccherà a Commisso dagli States, attraverso il suo uomo di fiducia in viola, Ferrari mettere a fuoco il futuro migliore della squadra. Lo scrive la Nazione.

