Zazzaroni contro Gimenez: “Colpo mai ricevuto. Caduta antipatica e ridicola”

Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, si è soffermato sul rigore dato al Milan per il presunto fallo di Parisi su Gimenez. Ecco le sue parole:
"Se fosse stato lucido, Marinelli avrebbe stabilito all'istante se la brevissima trattenuta di Parisi aveva danneggiato Gimenez"
Se fosse stato lucido, Marinelli avrebbe stabilito all'istante se la brevissima trattenuta di Parisi aveva danneggiato Gimenez, la cui caduta per un colpo mai ricevuto è stata anticipata e ridicola. Ma non l'ha fatto: non è coniglio, è stato solo un arbitro in comprensibile difficoltà momentanea. Tuti noi commettiamo degli errori, ma pochi hanno più occasioni di sbagliare di un arbitro. Per cui chi lo fa, l'arbitro, deve averle quadrate.
