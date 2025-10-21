Blue Monday al Viola Park, pranzo e autocritica: cosa è successo dopo San Siro?

Post San Siro: cosa è successo nelle ultime 24 ore al Viola Park

Redazione VN 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 09:14)

Un pranzo tutti insieme - dirigenza, staff e calciatori - poi l’allenamento. Così è iniziato il lunedì al Viola Park, nel segno dell’unità dopo la quarta sconfitta in sette gare e l’ultimo posto in classifica.

Nonostante la crisi e le polemiche arbitrali, non sono previsti cambi: Pioli resta al suo posto e Pradè non intende dimettersi. Già a San Siro, dopo la sconfitta con il Milan, entrambi avevano scelto la via dell’autocritica. "Se c’è un colpevole sono io", ha detto Pradè, ammettendo gli errori di mercato ma anche la volontà di restare e assumersi le responsabilità.

Il direttore sportivo, pur contestato, vuole restare accanto a Pioli per provare a uscire insieme dalla crisi: "L’unico che può tirarci fuori è Stefano" Il tecnico, nel giorno del suo 60º compleanno, ha risposto con la stessa onestà: "Il primo responsabile sono io. Il club ci ha dato tutto, tocca a noi in campo".

Pioli e Pradè si sono così protetti a vicenda, dimostrando compattezza e realismo. Diversa solo la lettura della classifica: Pioli invita a guardare in faccia la realtà, Pradè preferisce non parlare ancora di lotta salvezza.

Una cosa però è chiara: la cura viola si chiama lavoro, non rivoluzioni. Da questo blue Monday la Fiorentina vuole ripartire, insieme. Lo scrive Repubblica.