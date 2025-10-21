CorSport: “Fiorentina senza gioco. Dopo tre mesi Pioli non ne è venuto a capo”

Il Corriere dello Sport analizza anche la posizione di Stefano Pioli. La sua Fiorentina è in crisi e le responsabilità ricadono anche su di lui. Riuscirà l'ex Milan a far rialzare la squadra?
Il Corriere dello Sport su Pioli e sul modo di giocare della Fiorentina
Quando la Fiorentina, dopo le improvvise e repentine dimissioni di Palladino, ha puntato su Pioli nessuno ha mosso un dito o detto una parola se non per approvare la scelta. Chi scrive era fra questi. E lo è ancora, considerando l'esperienza, la stona e il passato fiorentino di Pioli. Solo che adesso la situazione sta prendendo una piega davvero imprevista e non tanto, non solo, per i risultati. La Fiorentina è una squadra informe, senza niente dentro, senza identità e senza gioco. Dopo tre mesi Pioli non ne è venuto a capo. Difesa a tre, un tentativo di difesa a quattro, centrocampo a due, poi a tre, domenica a San Siro a quattro (con Fazzini alle spalle di Kean), un centravanti, due centravanti, un centravanti e un trequartista, un centravanti e una mezz'ala. Confessiamo di non capirci niente in questa squadra, in questo insieme di giocatori disorientati e frastornati.
