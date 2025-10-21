Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport si domanda: “Pradè perché hai chiesto scusa? I motivi non hanno senso”

Corriere dello Sport

CorSport si domanda: “Pradè perché hai chiesto scusa? I motivi non hanno senso”

Pradè
Il Corriere dello Sport su Daniele Pradè
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma anche sulle parole di Daniele Pradè.Il direttore sportivo viola è diventato il parafulmine di questa situazione preoccupante per la squadra viola. Ma le sue parole non vengono ben viste:

Il calciomercato è un animale strano, i giudizi alle operazioni dell'estate andrebbero assegnati a fine campionato, non alla vigilia. Questo giornale aveva dato un bel voto (7) alla squadra uscita dal mercato. A Firenze non cera malcon-tento, anzi. Le conferme di De Gea, Gosens, Kean, Gudmundsson e anche di Fagioli erano state accolte con piacevole sollievo. Gli acquisti di Fazzini, Viti, Sohm, Piccoli e Nicolussi-Caviglia non avevano provocato reazioni contrarie, anzi. Allora perché chiedere scusa? Se lo ha fatto per proteggere Pioli (mah), si tratta di una protezione di carta velina, perché tanto decidono i risultati. Se invece lo ha fatto per addolcire i suoi contestatori, allora non ha senso. Lo contestano per altre ragioni e non da questa stagione, ma dalla fine di quella scorsa, quando il mercato estivo non era ancora iniziato.

Leggi anche
Titoli viola: “Silenzio e lavorare” “Gruppo e club, spalle al muro”
Franchi, lavori in ritardo. Nazione: “Il Comune chiede mutui da 8,5 milioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA