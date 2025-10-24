Viviano: “Sohm e Piccoli vanno aspettati. Non è il tempo degli esperimenti”

"Io mi aspettavo quella prestazione, anche se non era facile per il contesto. Ci sarà tempo per sistemare alcune cose, ma i gol di Dzeko e Gudmundsson fanno bene. Non è finito niente in campionato , guardate la Roma lo scorso anno. Quando perdi le impressioni sono negative, ma non mi piace ridurre tutto all'impegno. Kouamè da tante opzioni, può giocare ovunque, corre e si sbatte, ma ieri Pioli ha parlato delle difficoltà per giocare a due punte. Questo significa che un giocatore pagato 30 milioni, ed una delle migliori punte degli ultimi 15 anni, staranno in panchina , non vedo spazio per Kouamè davanti."

Altri singoli: "Pongracic a me piace, mentre Ranieri non mi piaceva, ma ha fatto bene negli ultimi anni. Va trovata una solidità difensiva, ed a centrocampo non credo che tutto sia risolto. Gudmundsson deve farti la transizione tra centrocampo e attacco, sarebbe un problema non ritrovarlo. Sohm e Piccoli sono due buoni giocatori, ma ancora non hanno dimostrato di essere da Fiorentina. Io li aspetterei, visto che abbiamo alternative in quei ruoli. Viti ha giocato troppo poco per giudicare. Dodò non ha fatto bene, ma è un ottimo giocatore e non mi sembra il momento di fare degli esperimenti. Pioli con il suo Milan spingeva i centrali ad anticipare sempre, ora non so se lo può fare. Ndour ha fatto quello che ci aspettavamo da Sohm, con grande fisicità, io mi aspettavo tanto da lui. Non ha mai avuto continuità per dimostrarlo, gli servirà giocare per diventare un pezzo importante. Fortini lo aveva già visto e mi piace, ma Dodò è un giocatore di valore, so per certo che lo hanno cercato squadre importanti"