Lorenzo Amoruso al Pentasport di Radio Bruno ha detto la sua sulla Fiorentina:
Amoruso: “A Milano toccato il fondo. Per Dzeko non è facile tornare indietro”
"La Fiorentina ieri ha avuto un atteggiamento aggressivo, squadra corta e con del movimento. Il risultato è stato necessario per stare tranquilli per affrontare i prossimi giorni. Ovviamente è difficile dire che sia tutto risolto, ma contro il Milan hai toccato il fondo. Non hai avuto la forza mentale di andare a Milano, contro un Milan raffazzonato, di fare la partita. Poi sei andato in vantaggio, e ti sei lasciato andare, con gli episodi che hanno determinato il tutto. Ieri è difficile andare sotto il 6.5 per qualsiasi singolo, tutti dovevano dimostare qualcosa. Probabilmente Pioli ha iniziato a capire qualcosa in più di questa squadra. Adesso questi giocatori possono mettere del pepe su chi magari la titolarità non la merita."
Sui ballottaggi: "Fortini lo vedo meglio a destra, non è un mancino naturale. Mi aspetto dei cambi domenica, anche se non credo che Fortini partirà titolare. Pioli deve giocare sul piano psicologico, cercando di ridare fiducia ai titolari, proprio per vedere che reazione hanno. Poi dopo il Bologna devi tirare una riga, hai bisogno di avere una risposta vera. Dzeko? Pioli in estate aveva detto che si sarebbe giocato con due o tre punte, e tornare indietro non è deve essere stato facile per Dzeko. Anche se ha 40 anni certamente vuole giocare. Per parlare di fallimento è presto, ma deve cambiare l'approccio alle partite. Non ci sono più solo Kean o De Gea, le personalità che sono in panchina ci sono. Sohm e Piccoli vanno un attimo aspettati, magari quando la squadra andrà meglio potranno tirare fuori qualcosa in più. Il centrale della difesa a 3 ha un ruolo e dei compiti particolari."
