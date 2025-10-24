Amoruso: “A Milano toccato il fondo. Per Dzeko non è facile tornare indietro”

"La Fiorentina ieri ha avuto un atteggiamento aggressivo, squadra corta e con del movimento. Il risultato è stato necessario per stare tranquilli per affrontare i prossimi giorni. Ovviamente è difficile dire che sia tutto risolto, ma contro il Milan hai toccato il fondo. Non hai avuto la forza mentale di andare a Milano, contro un Milan raffazzonato, di fare la partita. Poi sei andato in vantaggio, e ti sei lasciato andare, con gli episodi che hanno determinato il tutto. Ieri è difficile andare sotto il 6.5 per qualsiasi singolo, tutti dovevano dimostare qualcosa. Probabilmente Pioli ha iniziato a capire qualcosa in più di questa squadra. Adesso questi giocatori possono mettere del pepe su chi magari la titolarità non la merita."