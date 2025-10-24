Fiesoli: “La vittoria nella coppetta può aiutare. Sono stati fatti tanti errori”

" La vittoria di ieri in questa 'coppetta' è una forma omeopatica di cura . In questa fase la Conference è di livello molto basso. Può aiutare da un punto di vista mentale la Fiorentina. Pioli avrà tratto qualcosa di positivo dalla gara di ieri. Per Fagioli, Dzeko e Gudmundsson potrebbe essere stata una botta di fiducia."

"Troppi errori in dirigenza"

Il campionato è stato molto faticoso. Mi ha sorpreso questa fatica iniziale di Stefano Pioli. Ero contento al suo arrivo, mentre ora non sto vedendo una squadra compatta e coesa. Non abbiamo esterni. Non riesco a capire le idee del tecnico. La piazza di Firenze può essere complicata. Vedo sempre gli stessi dirigenti. Commisso ha speso molto per questa Fiorentina, ma le scelte non stanno convincendo. Sia quelle di mercato che quelle tecniche. Sono stati fatti tanti errori, anche da Pradé."