L’analisi: “La Fiorentina ha fatto passi avanti. Con il Bologna si gioca tutto”

Bibi Velluzzi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le prestazioni della Fiorentina:
Credo che la Fiorentina abbia fatto passi in avanti già con la Roma. Non meritava di perdere a San Siro. Ieri è riuscita a controllare dopo il vantaggio senza prendere gol. Due punte? Pioli in estate aveva provato a giocare con tre punte. I giocatori offensivi che lui intende sono Kean, Gudmundsson, Dzeko e Piccoli. Fazzini non è compreso. Dzeko non credo venga schierato titolare contro il Bologna. Piccoli invece non ha reso al meglio, ha tenuto pochi palloni, al di là dell'occasione mancata.
Bologna—
E' una partita difficile, il Bologna sta giocando bene. Domenica giocheranno più titolari rossoblù rispetto alla partita contro il Cagliari. Italiano tiene a questa partita, sente che può avvicinarsi alla vetta. Farà di tutto per cercare una svolta positiva. La Fiorentina si gioca il tutto per tutto.
