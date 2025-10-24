Bocci: “Con il Bologna dentro Fortini. Fagioli? Il ruolo si può costruire”

Alessandro Bocci, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la vittoria in Conference League in ottica Bologna:
Ho la sensazione che Pioli abbia trovato l'identità della squadra. Fagioli non può fare il regista, ma è una mezz'ala di valore se ispirato. Quello di ieri è un bel punto di partenza. Ho visto segnali importanti da Dzeko, da Gudmundsson e soprattutto giovani italiani trascinatori. Vorrei sottolineare la prova di Ndour e di Fortini. Forse con il Bologna farei giocare lui e non Dodò che ha sbagliato i primi tre palloni quando è entrato. Fortini ha dimostrato di essere pronto, Dodò il posto se lo deve giocare. Il calendario è duro, ma forse la Fiorentina ha trovato la sua direzione.
Il centrocampo—
Il salto di qualità la Fiorentina poteva farlo con Fagioli e Gudmundsson. Il primo è troppo importante perché permette il salto di qualità a centrocampo. L'anno scorso la crisi è coincisa con quella vicenda, quest'anno credo che il problema sia soprattutto il ruolo. Anche se sotto sotto credo possa farlo il regista, hanno costruito Pirlo. Nicolussi sembra si stia sempre più calando, tira bene le punizioni. L'altro posto se lo giocano Ndour e Mandragora.
Stadio—
Lo dico con dispiacere, sono cose italiane. Non capisco perché non si poteva rifare il Franchi da capo. Mi sorprende la faciloneria con cui i tecnici del Comune di Firenze hanno esposto la sindaca ad una figura del genere. La Fiorentina è stata anche troppo garbata.
Bologna—
Italiano da quando ha iniziato la sua carriera ha sempre aggiunto, mai tolto. Penso che quest'anno farà una stagione importante. Ha molti giocatori e soluzioni. Bisognerà non fare certi errori in uscita. Pablo Marì ieri ne ha fatti un paio che in Serie A ti castigano. Bisogna chiudere i varchi e non lasciare spazio per le loro ripartenze. Orsolini fa tanti gol, Cambiaghi nell'uno contro uno si esalta. Sarei curioso di capire se Pioli si prende il rischio di cambiare la difesa e metterla a quattro per marcare le ali.
Parisi-Gimenez—
Gli arbitri sono scarsi, anche davanti alla televisione. Ma comunque non devi fare quel gesto
