R. Galli: “Il Bologna è il test giusto. Ecco chi si è fatto notare ieri”

"Il valore dell'avversario è un inizio di indicazione, chiaramente. Siamo usciti dall'emergenza tecnica, ed adesso bisogna fare il passo decisivo in campionato, Quello di ieri è stato un grande passo in avanti dal punto di vista mentale, con quei fantasmi che aveva im testa. Ora serve una riprova importante, ora serve fare bene contro il Bologna. Ndour per me può essere uno di quelli prelevati da ieri sera e stabilizzare anche in campionato. Fortini si è giocato bene la sua occasione, e potrebbe avere minuti. Poi c'è Fagioli, che finalmente comincia a far vedere delle tracce. Gli altri, come Parisi e Viti, credo che siano state solo scelte dettate dal turnover. Il Bologna ha quel pizzico di sorte in più che aiuta nei momenti buoni. I felsinei sono un banco di prova importante, ed auguriamo il meglio ad Italiano. Proprio per la diffiicoltà della gara, sarà un'esame impegnativo, per misurare la voglia di rilancio della Fiorentina."