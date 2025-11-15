Valcareggi: “Affari Fiorentina-Juve? Paratici mi disse che lo facevano apposta!”

Furio Valcareggi, noto opinionista e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio di alcuni singoli di casa viola

"Vanoli è un ragazzo che conosco. E' un tecnico di grande temperamento e agonismo. E' scuola Conte. Incide nella testa dei calciatori. Mi piace molto e sono contento del suo arrivo."

Dodò e Fagioli — "Dodò lo farei partire volentieri. Gioca bene ogni tanto e qui ci vuole continuità. Lui fa delle partite inguardabili dove sbaglia ogni pallone. Fagioli è un problema storico. Suo padre e il suo procuratore mi hanno sgridato per le mie parole severe verso di lui. Io, però, non sono stato affatto severo con l'ex Juventus, ma realista. Conoscendo Fagioli, che quando era alla Juventus primavera mi ricordava Michel Platini, non può oggi fare queste prestazioni. Non suda per la maglia. Chi subentra è più necessario di chi parte dall'inizio."

Ranieri — "E' un calciatore molto esuberante. Potrebbe essere un capitano migliore, ma al posto suo chi dovrebbe indossare la fascia? Questa è la mia domanda. Ranieri dovrà capire e di conseguenza cambiare il proprio modo di fare. Gli arbitri si parlano tra di loro e lui rischia di risultare antipatico a tutti."

La Juventus — "E' l'avversario più adatto al momento della Fiorentina. Per la Juventus abbiamo sempre avuto una particolarissima attenzione. Quando Agnelli e Nedved andavano sotto la maratona per guardare il riscaldamento dei suoi calciatori, prendevano tantissimi insulti. Paratici mi svelò un curioso retroscena sulle trattative tra Juventus e Fiorentina. Mi disse che loro pagavano i giocatori viola anche qualche milione in più della richiesta della società, pur di comprarli dalla Fiorentina e di far arrabbiare tutta Firenze."