Leonardo Bardazzi, giornalista, ha commentato così la situazione viola dopo l'arrivo del nuovo allenatore e del nuovo ds.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi riflette: “Non ci sono più alibi né risorse per cambiare sistema”
news viola
Bardazzi riflette: “Non ci sono più alibi né risorse per cambiare sistema”
L'opinione di Leonardo Bardazzi, espressa oggi nel corso del Pentasport.
La compattezza difensiva ha lasciato a desiderare. I difensori centrali devono stare più vicini e uno di loro deve diventare la guida di tutto il reparto. Non ci sono più alibi: ce l'ha fatto capire anche il pragmatismo di Vanoli. La sosta adesso è utile: da martedì inizierà ufficialmente la preparazione per la partita contro la Juve.
La pessima posizione in classifica—
La classifica è qualcosa di indegno: mi auguro che la paura e le insicurezze di queste settimane, Vanoli le sappia trasformare in energie positive.
Cosa manca?—
Non mi aspettavo che Vanoli in 48 ore cambiasse tanto, ma in squadra manca completamente una figura che salti l'uomo. Chi lo fa? Gudmundsson è più palleggiatore. Riiniziamo dalla compattezza dietro e una migliore lettura delle situazioni. Più avanti, secondo me ci sarà la possibilità di rivalutare la difesa a 4, per ora la Fiorentina non ha risorse per cambiare sistema.
© RIPRODUZIONE RISERVATA