Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi riflette: “Non ci sono più alibi né risorse per cambiare sistema”

news viola

Bardazzi riflette: “Non ci sono più alibi né risorse per cambiare sistema”

Bardazzi riflette: “Non ci sono più alibi né risorse per cambiare sistema” - immagine 1
L'opinione di Leonardo Bardazzi, espressa oggi nel corso del Pentasport.
Redazione VN

Leonardo Bardazzi, giornalista, ha commentato così la situazione viola dopo l'arrivo del nuovo allenatore e del nuovo ds.

 La compattezza difensiva ha lasciato a desiderare. I difensori centrali devono stare più vicini e uno di loro deve diventare la guida di tutto il reparto. Non ci sono più alibi: ce l'ha fatto capire anche il pragmatismo di Vanoli. La sosta adesso è utile: da martedì inizierà ufficialmente la preparazione per la partita contro la Juve.

La pessima posizione in classifica

—  

La classifica è qualcosa di indegno: mi auguro che la paura e le insicurezze di queste settimane, Vanoli le sappia trasformare in energie positive.

Cosa manca?

—  

Non mi aspettavo che Vanoli in 48 ore cambiasse tanto, ma in squadra manca completamente una figura che salti l'uomo. Chi lo fa? Gudmundsson è più palleggiatore. Riiniziamo dalla compattezza dietro e una migliore lettura delle situazioni. Più avanti, secondo me ci sarà la possibilità di rivalutare la difesa a 4, per ora la Fiorentina non ha risorse per cambiare sistema. 

Leggi anche
Bisoli: “Mister e ds devono essere come fratelli. I giocatori si adattino alle idee”
B. Ferrara : “Firenze non può e non deve retrocedere. Adesso si respira unione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA