B. Ferrara : “Firenze non può e non deve retrocedere. Adesso si respira unione”

Non voglio esagerare, ma comportamenti come quelli di Dodo e Pongracic su instagram non sono contemplati, ma i veri problemi di una squadra son o altri: bisogna ricostruire un'atmosfera positiva. E possiamo farlo tramite i nuovi arrivi, come il nuovo mister Vanoli - che mi sembra una persona pragmatica e competente- e Goretti, che ha accettato il nuovo ruolo da ds. Firenze non può e non deve retrocedere. I tifosi reagiscono tutti diversamente: il mister ha una grossa e bella responsabilità addosso. Il sacrificio parte dall'umiltà. Ritrovare la Juve dopo la sosta può essere un bene perché un bel risultato significherebbe iniziare il percorso per cambiare la storia, e i bianconeri non sono imbattibili: sarà una partita intensa e viva che ci aiuterà a capire se la Fiorentina sta cambiando la sua mentalità e se ha davvero voglia di mostrare chi. Per Vanoli sarà una bellissima sfida ma la squadra deve stargli dietro.
Mi è piaciuta l'atmosfera della Conferenza stampa perché si respira unione, con frasi di Vanoli tipo "l'umiltà vincente" e i giocatori che "devono ritrovare la loro gente". Il tifoso protesta e si arrabbia e ha ragione, ma quando vede l'impegno è il primo ad abbracciare i suoi giocatori. Vanoli non è stato banale in nessuno dei suoi discorsi, si vede che ha un obiettivo.
