La domanda che in molti si sono fatti era: non è che il gruppo stia remando contro Pioli? Possibile, assolutamente, anche perché non sarebbe la prima volta che accade una cosa simile. A dimostrazione di questo, il "mi piace" di un calciatore viola sul comunicato della società gigliata su Instagram per l'esonero di Stefano Pioli: ossia Marin Progracic. Di seguito l'immagine:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Like di un giocatore della Fiorentina sul comunicato per Pioli
social
FOTO – Like di un giocatore della Fiorentina sul comunicato per Pioli
C'è il "mi piace" di un giocatore della Fiorentina sul comunicato del club per l'esonero di Stefano Pioli dalla panchina
© RIPRODUZIONE RISERVATA