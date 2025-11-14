Paolo Vanoli si è già imposto nello spogliatoio della Fiorentina con un mix di psicologia, severità e capacità di ascolto, qualità che mette al servizio dell’obiettivo principale: la salvezza. I suoi messaggi pubblici a Fagioli e Gud hanno chiarito il livello di attenzione e disciplina che pretende, e aprono la strada a una valutazione più ampia dei giocatori che dovranno alzare il rendimento dopo una prima parte di stagione altalenante.
La Nazione
Da Ranieri a Dodò, Nazione: “Vanoli psicologo con 5 giocatori viola”
Tra questi c’è Dodo, da cui Vanoli si aspetta un ritorno alle prestazioni brillanti del passato. Il brasiliano è reduce da mesi complicati, segnati da continui alti e bassi, incertezze sul rinnovo e dubbi tattici che ne hanno frenato la crescita. Anche capitan Ranieri è chiamato a un cambio di passo: troppi errori, molti dei quali attribuibili più alla testa che alla tecnica, e un rapporto mai decollato con Pioli. Con la fascia al braccio, Vanoli pretende da lui leadership e affidabilità.
Nel reparto difensivo ci sarà da valutare anche Comuzzo, mentre un nodo importante riguarda Robin Gosens. Lo scorso anno leader e protagonista, in questo avvio di stagione è apparso lontano dai suoi standard, anche a causa dell’infortunio. Vanoli dovrà lavorare sul suo recupero tecnico e mentale, consapevole che il tedesco resta un punto di riferimento per il gruppo, chiamato però a ritrovare intensità, qualità e peso specifico all’interno della squadra. Lo scrive la Nazione.
