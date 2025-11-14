Come sta Moise Kean? CorSport: “Terapie al Viola Park. La situazione”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle condizioni di Moise Kean. L'obiettivo di Vanoli è averlo recuperato per la sfida contro la Juventus:
Anche oggi la Fiorentina è attesa da una doppia seduta al Viola Park. La squadra agli ordini di Vanoli viene valutata meticolosamente in modo da definire un lavoro più o meno pesante per ogni giocatore, come spiegato dal tecnico nella conferenza stampa di mercoledì. Occhi puntati su Kean, che sta svolgendo un lavoro di terapia per scegliere le migliori modalità di recupero dal trauma alla tibia. Anche Gosens è ai box e sta cercando di riprendersi dalla lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Agli allenamenti di ieri erano, invece, presenti Martinelli e Cher Ndour, che hanno rinunciato alle convocazioni delle rispettive Nazionali (Under 20 e 21) per degli acciacchi già smaltiti.
