Gazzetta, cessioni: “Pablo Marì e Comuzzo rischiano. Attenzione al centrocampo”

Gazzetta sul mercato in uscita
Non solo mercato in entrata, la Gazzetta dello Sport si sofferma anche su quello in uscita. Alcuni giocatori potrebbero salutare la Fiorentina a gennaio:

Quella viola è la peggior difesa della A. Quindi ci sta che a gennaio qualcosa possa succedere. Poi Pablo Marì va in scadenza a giugno. E Comuzzo può sempre partire. A una cifra alta. Occhio anche al centrocampo.

