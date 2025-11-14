Non solo mercato in entrata, la Gazzetta dello Sport si sofferma anche su quello in uscita. Alcuni giocatori potrebbero salutare la Fiorentina a gennaio:
Gazzetta, cessioni: "Pablo Marì e Comuzzo rischiano. Attenzione al centrocampo"
Quella viola è la peggior difesa della A. Quindi ci sta che a gennaio qualcosa possa succedere. Poi Pablo Marì va in scadenza a giugno. E Comuzzo può sempre partire. A una cifra alta. Occhio anche al centrocampo.
