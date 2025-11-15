Schwoch: “La curva stia dalla parte della squadra. Vanoli cambierà le cose”

Stefan Schwoch, dirigente sportivo e ex attaccante italiano che ha giocato con Vanoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, per quanto riguarda l'attuale situazione della Fiorentina ad una settimana dalla partita casalinga contro la Juventus.
A voi le parole con le quali Stefan Schwoch si è espresso nel corso del Pentasport odierno.
Vanoli è un uomo con la "u maiuscola". Fa bene il suo lavoro senza guardare in faccia nessuno. Penso che sia la persona giusta a risollevare questa Fiorentina. Prima di tutto è importante non prendere goal, poi il reparto offensivo si sblocca. Paolo a far giocare la squadra in avanti è davvero bravo.
Quanto è difficile far cambiare carattere alla squadra?—
Lavorando sia nella testa dei giocatori che sul campo. I giocatori devono trovare l'entusiasmo e sentire che hanno il pubblico ancora dalla loro parte: il popolo viola deve stare vicino alla squadra. Anche per i calciatori non è facile ritrovarsi ultimi in classifica quando le ambizioni erano quelle di arrivare in Champions League. I margini di questa squadra sono incredibili e il mister sarà in grado di evidenziarli e sfruttarli al meglio.
Riguardo alla mentalità dei calciatori in questa situazione...—
Non è semplice affrontare questi momenti da calciatore: sono super controllati e ogni loro azione viene commentata. Anche loro però devono stare attenti ed evitare certi comportamenti che possono essere palesi a tutti tramite i social. Rappresentare Firenze deve essere un onore.
