Vanoli: "Prima pensavamo di essere in Champions, ora giochiamo da squadra" (VIDEO)
Vanoli: “Prima pensavamo di essere in Champions, ora giochiamo da squadra” (VIDEO)
00:43
Il nuovo allenatore viola Paolo Vanoli dopo la fine di Genoa-Fiorentina ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi
Non solo tecnico, ma anche mentale: la nuova guida tecnica gigliata si concentra su ogni aspetto della sua squadra, in modo da uscire dalla crisi il prima possibile