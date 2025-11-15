Brambati: “Mi attengo al comunicato viola, ma l’emissario mi ha confermato tutto”

Massimo Brambati ex calciatore tra le altre di Bari e Torino, ha parlato di molti temi legati al mondo della Fiorentina

Massimo Brambati ex calciatore tra le altre di Bari e Torino, qualche giorno fa ha parlato del futuro della Fiorentina. Una persona molto vicina alla società viola gli avrebbe comunicato che Commisso sarebbe pronto a vendere la Fiorentina. Oggi, durante un intervento su Lady Radio, ha commentato questa notizia ma non solo. Ecco le sue parole:

"Io ho ripetuto quello che mi ha detto questa persona molto vicina alla Fiorentina. Questo emissario sapeva che ero a New York insieme al presidente della Giorgio Armani e mi ha chiesto se poteva essere interessato all'acquisizione della Fiorentina. Mi attengo umilmente al comunicato della società viola, ma negli ultimi giorni questo emissario mi ha confermato il tutto. La piazza di Firenze ha una risonanza mondiale e potrebbe essere ambita da molti investitori."

Il momento della Fiorentina — "I guai della Fiorentina sono difficili da risolvere. I giocatori viola non sono abituati a vivere questo tipo di situazione. Le altre squadre in lotta per la salvezza hanno calciatori pronti per raggiungere l'obiettivo. La Fiorentina ha avuto anche molta sfortuna in questo campionato. La partita con la Roma non meritavi di perderla. I calciatori viola non sono da questa classifica."

Su Vanoli — "Mi parlano tutti benissimo di lui. Ha fatto bene dovunque. E' un buon tecnico, però arriva in un momento particolare. Nella sosta potrà lavorare molto, ma l'esperienza non è dalla sua parte. La partita con la Juventus arriva nel momento giusto, visto che è una gara che si prepara senza grandi indicazioni tattiche e mentali."