VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – Brambati rivela: “La Fiorentina di Rocco Commisso è in vendita”
i nostri video
VIDEO – Brambati rivela: “La Fiorentina di Rocco Commisso è in vendita”
00:57
L'ex giocatore Massimo Brambati ha dato un aggiornamento sul futuro della Fiorentina di Rocco Commisso
Ero a New York con il presidente della "Giorgio Armani" e non solo. Ed è arrivata una telefonata che ha confermato che la Fiorentina è ufficialmente in vendita. Senza potrebbe, è una notizia. La Fiorentina di Commisso è ufficialmente in vendita. Me l'ha detto una persona a stretto contatto con Commisso.