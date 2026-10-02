Ospite de Il Salotto Viola su Italia 7, l’ex Fiorentina Moreno Torricelli ha parlato di alcuni dei temi più recenti in casa viola, dal rendimento di Nicolò Fagioli alla crescita di Michael Kayode, passando per l’esonero di Alberto Grosso e l’impatto di Paolo Vanoli:

Fagioli? Un profilo molto interessante

Torricelli ha dedicato parole importanti a Fagioli, sottolineandone le qualità e la duttilità in mezzo al campo:

Fagioli è uno dei profili più interessanti che abbiamo in mezzo al campo: ha grandissimo talento e visione di gioco, può interpretare più ruoli nel mezzo e spero che attraverso la crescita nella Fiorentina possa essere d’aiuto alla Nazionale. Di giocatori così ne abbiamo bisogno.

Su Kayode, invece, l’ex difensore viola ha evidenziato soprattutto le caratteristiche fisiche e la personalità mostrate dal terzino:

Un ragazzo forte fisicamente, non è timoroso, ha fatto un gol e una buonissima prestazione. In quel ruolo, se hai la gamba e un pizzico di tecnica in fase di uscita, è fondamentale.

"Con Grosso la squadra non lottava"

Poi il giudizio sull’esonero di Grosso, arrivato dopo un avvio di stagione complicato e il conseguente ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola: