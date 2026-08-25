Francesco Toldo ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport
VIDEO - L'analisi di Atta: "Roma più rodata di noi, dobbiamo conoscerci meglio"
Francesco Toldo ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Sono stati otto anni meravigliosi che mi hanno lanciato e confermato. Ogni volta è un'emozione che ricambio volentieri. Spero vengano tutti i grandi campioni al Centenario.
Roma-Fiorentina
Io ne presi otto contro la Lazio a Roma. Mi dispiace che abbiamo preso quattro gol.
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