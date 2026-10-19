"Dragusin sicuramente non è reattivo in questo momento, ma non è neanche coraggioso"

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS COMO

Focus VN - Franchi: costi e i prossimi passi dopo la dichiarazione di pubblico interesse

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Luca Tognozzi, ex centrocampista e oggi allenatore, ha parlato a RTV 38 dei temi difensivi relativi a Fiorentina-Como:

Sul gol di Liberali, Viery fa una cosa che un calciatore non può fare, non puoi dare le spalle all'avversario, siamo all'abc del calcio. Ma anche Nico Paz sul gol salta da solo, Pongracic lì deve marcare, in tutti i gol che prende la Fiorentina non è in svantaggio numerico, è un problema di concentrazione. Sulla rete Douvikas tocca quattro volte il pallone e Dragusin non accorcia mai: sicuramente non è reattivo in questo momento, ma non è neanche coraggioso. Poi De Gea ha sbagliato, ma l'avversario si può non far tirare. La Fiorentina in questo momento, con questi difensori, non si può permettere di difendere in campo aperto.
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS COMO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti