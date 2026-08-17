Gianfranco Teotino, ex giornalista e dirigente della Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del mercato di Fabio Paratici:

“La Fiorentina deve avere come obiettivo l’Europa, cercando magari di alzare l’asticella rispetto alla consueta Conference League. La rosa è stata rinforzata in maniera importante, con l’arrivo di diversi giocatori dei quali sarà necessario valutare il reale valore. Il colpo più prestigioso è sicuramente Mastantuono, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione. A mio avviso questa Fiorentina ha le qualità per puntare all’Europa League e, perché no, provare anche a coltivare il sogno Champions League. Molto dipenderà dalla conclusione del mercato, quando avremo un quadro più preciso anche del livello raggiunto dalle principali concorrenti dei viola”.