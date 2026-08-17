"Il colpo più prestigioso è sicuramente Mastantuono, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione"

Redazione VN
Vinciguerra via Bellini V100LA

Vinciguerra: "Lo stadio di Via Bellini 100 anni dopo"

Gianfranco Teotino, ex giornalista e dirigente della Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del mercato di Fabio Paratici:

“La Fiorentina deve avere come obiettivo l’Europa, cercando magari di alzare l’asticella rispetto alla consueta Conference League. La rosa è stata rinforzata in maniera importante, con l’arrivo di diversi giocatori dei quali sarà necessario valutare il reale valore. Il colpo più prestigioso è sicuramente Mastantuono, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione. A mio avviso questa Fiorentina ha le qualità per puntare all’Europa League e, perché no, provare anche a coltivare il sogno Champions League. Molto dipenderà dalla conclusione del mercato, quando avremo un quadro più preciso anche del livello raggiunto dalle principali concorrenti dei viola”.

FIORENTINA VS BENEVENTO COPPA ITALIA

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