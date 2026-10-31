Nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno, Bruno Tedino, ha parlato delle ultime prestazioni viola:

Come la mia esperienza mi assiste, si passa da una prestazione molto buona a San Siro, dove potevi portare a casa punti, e, sullo slancio e sull’autostima cresciuta, potevi battere l’Atalanta ad avere un misero punto, conquistato comunque contro una squadra forte. La Fiorentina è una squadra competitiva, ma non ancora forte; con il lavoro si può ottenere un buonissimo obiettivo.

Sui cambi al 90’

È chiaro che i cambi fanno discutere sempre troppo. Un allenatore può decidere tutto, ma ha comunque degli assistenti vicini che gli consigliano che strade percorrere e bisogna inoltre vedere lo stato fisico dei giocatori che escono.

Pellegrino-Beto

Kean era una certezza della Fiorentina, ma anche lui ci aveva messo tempo per diventare una certezza. Beto è un giocatore che ha fatto diverse stagioni in doppia cifra, quindi è una punta con potenzialità importanti. Gli attaccanti vivono di autostima e di fame del gol, però credo che entrambi abbiano grosse possibilità.

Sulla frase di Vanoli

Io conosco molto bene Paolo, è una persona molto seria, è molto incline a un allenamento costante. Penso che questo non sia da sottovalutare, ma concordo con quello che dice Vanoli: i giocatori vanno pesati per come stanno e non per quanto sono stati pagati.

Su Mandragora

Anche lui lo conosco molto bene, è uno molto aperto ed è un collante per la squadra. Credo che Fagioli sia un giocatore molto forte ed è un tuttocampista, come Ndour e Brescianini. Manca uno che abbia la comprensione del gioco, che sappia dirigere e aumentare i ritmi.

Sui troppi gol subiti

Per non prendere gol serve l’aiuto di attaccanti e centrocampisti, bisogna cercare di filtrare e tenere la palla lontana dalla porta. Vedo che sui cross dal fondo la Fiorentina prende spesso gol: i giocatori guardano troppo la palla e poco l’uomo. Ma sono sicuro che Vanoli riuscirà a mettere delle toppe su queste tematiche.