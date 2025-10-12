Spalletti: “Fiorentina? Vederla in difficoltà mi dà fastidio”

Al Festival dello Sport di Trento, Luciano Spalletti, in zona mista, ha parlato anche della Fiorentina, ancora a lui molto cara. “Da bambino sono stato acquistato dalla Fiorentina, ho fatto le giovanili, ho fatto il raccattapalle con Galdiolo, De Sisti, Merlo e via dicendo”, ha raccontato l’ex CT della Nazionale.