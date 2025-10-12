Al Festival dello Sport di Trento, Luciano Spalletti, in zona mista, ha parlato anche della Fiorentina, ancora a lui molto cara. “Da bambino sono stato acquistato dalla Fiorentina, ho fatto le giovanili, ho fatto il raccattapalle con Galdiolo, De Sisti, Merlo e via dicendo”, ha raccontato l’ex CT della Nazionale.
Spalletti: "Fiorentina? Vederla in difficoltà mi dà fastidio"
Spalletti: “Fiorentina? Vederla in difficoltà mi dà fastidio”
Le parole di Luciano Spalletti sull'attuale momento della Fiorentina
“Vederla in difficoltà mi dà fastidio, ma lì c’è una persona - Stefano Pioli - che conosce il calcio ed è umanamente top. Un allenatore che sa trovare soluzioni. Pioli la metterà a posto”.
