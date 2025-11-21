Fiorentina-Juventus, verso il tutto esaurito. Domani il corteo della Curva Fiesole

Il popolo viola ha risposto presente

Redazione VN 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 07:12)

La Fiorentina ha lanciato un appello ai tifosi in vista del match contro la Juventus, invitandoli a presentarsi agli ingressi con largo anticipo per garantire un afflusso ordinato allo stadio. La partita segnerà infatti il primo sold out della stagione: superata la soglia dei 21.000 spettatori, restano pochissimi biglietti disponibili e le curve sono già esaurite da giorni. Nonostante la capienza ridotta del Franchi a causa dei lavori, l’ambiente promette il massimo sostegno alla squadra di Vanoli, che punta su un approccio energico per coinvolgere e accendere ulteriormente il pubblico.

Domani lo stadio avrà il consueto impatto visivo del “cantiere aperto”, ma la spinta dei presenti sarà considerata fondamentale per aiutare la squadra a superare un momento delicato. Vanoli ha chiesto ai suoi un avvio forte, capace di trascinare l’intera tifoseria. In città c’è la volontà di affrontare insieme le difficoltà, nella consapevolezza che l’unità tra squadra e sostenitori possa fare la differenza nei momenti chiave della gara.

La giornata sarà inoltre segnata dal corteo degli ultras viola, organizzato per protestare contro la decisione della Questura di vietare la coreografia preparata per la partita, dopo un precedente divieto nella semifinale di Conference League. Gli ultras attribuiscono la scelta a una “ripicca” legata alla controversa coreografia dello scorso anno, e per manifestare il loro dissenso hanno chiamato a raccolta il popolo viola: ritrovo alle 12.30 in Piazza della Libertà, poi il corteo sfilerà fino al Franchi in attesa del fischio d’inizio. Lo scrive la Nazione.