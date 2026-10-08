L'ex Genoa Elio Signorelli parla a Radio Sprotiva in vista del match fra rossoblù e Fiorentina in programma questo sabato. Queste le sue parole:

De Rossi è obbligato a centrare un risultato utile per blindare la sua panchina. Gli serviranno calma e lucidità, altrimenti si rischia di strafare. I rossoblù attraversano una fase storica particolarmente delicata e complessa, ma mi auguro davvero che il tecnico riesca a svoltare. Fiorentina? Guai a sottovalutare l'avversario che ci attende, perché i viola sono in netta crescita. Il club ha avuto il merito di cambiare guida tecnica al momento opportuno, e i recenti risultati stanno dando ampiamente ragione al direttore sportivo Fabio Paratici: in pochi mesi è stato capace di raddrizzare la rotta, dopo aver superato uno dei periodi più bui della storia gigliata. De Rossi? Confermare De Rossi penso che sia stato un gesto di grande intelligenza da parte della società. Del resto, se il direttore sportivo viene sollevato dall'incarico, significa che all'interno del club si è preso atto di qualche errore nelle scelte di mercato passate, preferendo così blindare e tutelare l'allenatore