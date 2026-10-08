Cher Ndour è uno dei protagonisti dell'Under 21 italiana. Il centrocampista della Fiorentina, come raccontato da Cronache di Spogliatoio, ha conquistato un ruolo sempre più importante all'interno del gruppo azzurro, fino a diventare uno dei leader e anche capitano della squadra.

Alla sua prima convocazione da parte del Ct Silvio Baldini, Ndour aveva colpito lo stesso allenatore e la FIGC con un gesto nei confronti di un compagno espulso. Un episodio che gli è valso l'apprezzamento dell'ambiente e che, da quel momento, ha contribuito a renderlo un punto di riferimento dell'Under 21.

Nella scorsa stagione il centrocampista viola ha realizzato 7 gol e collezionato anche due presenze con la Nazionale maggiore. Trattandosi però di partite amichevoli, queste apparizioni non hanno fatto scattare il vincolo di permanenza con l'Italia.

Ed è proprio qui che si inserisce il Senegal. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, la Nazionale africana sta monitorando Ndour in vista di una possibile convocazione con la selezione maggiore, forte anche delle origini del padre.

Al momento, però, la priorità del centrocampista resta l'Italia, con cui ha completato tutta la trafila delle Nazionali giovanili dopo essere cresciuto nel vivaio dell'Atalanta.